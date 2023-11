Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am nicio problema cu actuala presedinta a ANAF, dar cred ca a venit momentul, in Romania, dupa 32 de ani, ca un presedinte al ANAF, dupa ce l-a numit prim-ministrul, sa vina sa isi faca echipa. Cunosc toate numele propuse de catre presedinta ANAF, va spun foarte clar nu am cunoscut nicio persoana,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Summit-ul Autoritaților Publice Locale din Romania, ca ministrul finanțelor, Marcel Boloș, „a reușit pana la urma și s-a straduit pentru acest lucru sa-mi ia fața și sa devina un fel de papușa voodoo pe care toata lumea, in fiecare zi, trebuia sa o ințepe”.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca masurile privind limitarea platilor cash vor fi analizate in continuare in asa fel incat lumea sa nu fie afectata. Ciolacu a precizat ca acestea au fost luate ca urmare a unor propuneri venite din partea unei echipe tehnice de la ANAF in vederea combaterii evaziunii…

- Dupa toate controversele pe care le-a creat masura limitarii plaților cash , guvernanții par sa dea un pas inapoi. Premierul Marcel Ciolacu are, luni, o intalnire de lucru cu reprezentantii membrilor Consiliului Executiv al Asociatiei Romane a Bancilor. Vineri, pe Facebook, prim-ministrul a anuntat…

- Ministerul Finantelor va veni, in cel mult 30 de zile, cu un pachet de masuri pentru consolidarea capacitatii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a anuntat luni ministrul Finantelor, Marcel Bolos."Eu sper ca in urmatoarea perioada, inseamna in maximum 30 de zile, sa…