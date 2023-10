Tismăneanu a ieșit la atac: „Un adevărat front al obscurantismului” Vladimir Tismaneanu acuza ca sub egida Academiei s-a cristalizat „un adevarat front al obscurantismului menit sa delegitimizeze valorile si orientarile asumat liberale si autentic democrate”, intelectualul decorat de Traian Basescu atacandu-l frontal pe sociologul Ilie Badescu, dar și pe alți oameni de cultura . „Una din marotele sociologului Ilie Badescu , membru corespondent al Academiei Romane si ideolog protocronist, este combaterea nocivei, pentru el si alte personaje din acelasi siaj, teorii a sincronismului propusa de E. Lovinescu. Esential, miza era si ramane orientarea occidentala a Romaniei.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Tismaneanu acuza ca sub egida Academiei s-a cristalizat „un adevarat front al obscurantismului menit sa delegitimizeze valorile si orientarile asumat liberale si autentic democrate”, intelectualul decorat de Traian Basescu atacandu-l frontal pe sociologul Ilie Badescu, dar și pe alți oameni…

- Intr-un caz fara precedent, Ana Maria Chirila, judecatoare la Tribunalul Suceava, a fost arestata preventiv sub suspiciunea de a proteja traficanții de droguri din zona sa, precum și pentru implicarea sa in activitați ilegale. Aceasta acțiune șocanta a fost posibila datorita unei ample operațiuni desfașurate…

- Jandarmul care a defilat pe Calea Victoriei cu o noua uniforma și femeile au reacționat pe loc i-a atras atenția designerului Catalin Botezatu. Creatorul de moda i-a oferit un contract de manechin jandarmului care a defilat in uniforma in Centrul Vechi din București. Totul s-a intamplat dupa ce Jandarmeria…

- ”Chimcomplex, principalul producator si furnizor de substante chimice vitale din regiune, anunta consolidarea echipei de conducere cu trei profesionisti, cu experienta vasta in conducerea companiilor multinationale din industrii cheie”, transmite compania. Chimcomplex are o capitalizare de 5,94 miliarde…

- Centrul European pentru Prevenirea Bolilor (ECDC) avertizeaza ca transmiterea infecției Covid-19 se intensifica pe continentul nostru. ECDC face acest avertisment in condițiile in care țarile europene nu mai furnizeaza date complete privitoare la Sars-Cov-2. ECDC subliniaza ca aceasta intensificare…

- Cele mai fierbinți nopți de august: Temperaturi extreme in Alba și in țara, inregistrate in weekend. Urmeaza zile și nopți toride Sfarșitul lunii august este unul fierbinte, cu recorduri de temperaturi și nopți toride. In weekend, maximele au trecut dupa pranz de 38 de grade C și vor ajunge la 39 C…

- O autorulota amenajata intr-o fosta duba obișnuita de marfa a fost „proiectul” pus la cale de o familie din București pentru a calatori fara a depinde de rezervari și de program fix in mai multe țari, scrie G4Media . Și totul a mers ca pe roate: șase luni amenajarea, o luna și jumatate pana la omologare,…

- Universitatea de Medicina și Farmacie Craiova și-a prezentat bobocii admiși cu mediile cele mai mari in sesiunea din iulie. Un tanar din Targu Jiu, Adrian Cioplea, a fost admis cu media cea mai mare, la Facultatea de Medicina. Adrian Cioplea este absolvent al Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”,…