TIR-ul lui Moș Crăciun în flăcări – incident sau campanie de marketing la Coca Cola? (VIDEO) Toata Romania privea uluita, in urma cu doua zile, cum faimosul camion Coca Cola al lui Moș Craciun ardea pe o strada din București. Avand in vedere ca in ultima perioada au mai ars camioane Coca-Cola, in diverse ipostaze, ne punem intrebarea: a fost un simplu incident sau o campanie de marketing? In noaptea de marți spre miercuri, TIR-ul Coca Cola, implicat in campania sarbatorilor de iarna, a luat foc din mers pe Șoseaua Giurgiului din București. Șoferul a reușit sa se salveze. Dupa apariția imaginilor cu TIR-ul Coca-Cola pe rețelele de socializare, intenautii au facut haz de necaz si au comentat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

