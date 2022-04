Stiri pe aceeasi tema

- Tinutul Buzaului / Buzau Land has obtained, on Wednesday, the official validation as UNESCO Global Geopark, thus being recognized as a territory with natural and cultural values of global importance, informs the Buzau County Council (CJ). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ani de munca, județul Buzau are al doilea Geoparc UNESCO din Romania. Vestea a fost primita astazi, in jurul pranzului, de reprezentanții Consiliului Județean și cei ai Ținutului Buzaului in cadrul unei intalniri onl’ine pe care au avut-o cu reprezentanții UNESCO. Astazi bordul UNESCO s-a intalnit…

- Articolul Ținutul Buzaului a devenit oficial geoparc internațional UNESCO. Ce avantaje aduce noul statut se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ținutul Buzaului a devenit oficial geoparc acreditat UNESCO, al doilea din Romania, dupa Tara Hategului. Zona cu circa 45.000 de locuitori si o suprafata…

- Delegații celor 44 de filiale ale Partidului Național Liberal iși aleg, astazi, 10 aprilie, noul președinte, in cadrul unui congres extraordinar care va avea loc la Palatul Parlamentului, la ora 11.00. Premierul Nicolae Ciuca este singurul care și-a depus candidatura pentru preluarea șefiei PNL, dupa…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, care a demisionat recent de la șefia PNL, a declarat vineri, 8 aprilie, despre Congresul extraordinar al PNL de duminica, 10 aprilie, unde premierul Nicolae Ciuca este unicul candidat la președinția partidului, ca „suntem obligati sa participam”, dar a refuzat sa…

- Astazi, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a dat de ințeles ca este o chestiune de timp pana cand vom afla ca Ținutul Buzaului va fi acreditat ca Geoparc UNESCO. “Mult a fost, puțin a ramas. La jumatatea lunii aprilie, așadar inainte de sarbatorile pascale, vom primi verdictul…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, solicita elaborarea și implementarea de urgența a unor instrumente de protecție sociala pentru refugiații ucraineni care solicita statutul de refugiat in Romania. Ioan Balan i-a transmis o intrebare pe aceasta tema ministrului muncii și solidaritații sociale, Marius…

- Expoziția Poveștile Pamantului ajunge in Rm. Valcea, la Galeria Cozia 2, incepand din 11 februarie! Este vorba de povești spuse de obiecte din teritoriile celor 4 inițiative de geoparcuri internaționale UNESCO din Romania: Carpaterra, Oltenia de sub Munte, Ținutul Buzaului,Țara Hațegului. Poveștile…