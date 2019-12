Stiri pe aceeasi tema

- Charlize Theron a facut furori, luni seara, la gala premiilor Glamour Women of the Year. Actrița in varsta de 44 de ani a stralucit intr-o rochie alba, cu spatele gol. Rochia fara bretele și stransa pe corp i-a pus in valoare silueta perfecta. Charlize și-a accesorizat ținuta cu o pereche de pantofi…

- Cea de a noua ediție a Innovator Awards a avut loc miercuri seara la Muzeul de Arta Moderna din New York. Aici, noua celebritați au primit un premiu onorific pentru inovațiile aduse in domeniul in care activeaza. Cele noua personalitați premiate sunt: Julianne Moore (Actorie și Activism), Cindy Sherman…

- Premiile MTV Video Music Awards s-au desfașurat, in acest weekend, la Sevilla, Spania, iar unii dintre cei mai indragiți artiști au pașit cu stil și grație pe covorul roșu. Cristiano Ronaldo, Dua Lipa, Mabel, Nicole Scherzinger și Becky G sunt doat cateva dintre vedetele care au facut furori prin ținutele…

- Soția actorului Ron Ely, cunoscut in special pentru rolul lui Tarzan, a fost ucisa de propriul fiu. Tanarul de 30 de ani a fost apoi omorat de polițiști. Marți seara, polițiștii din Santa Barbara au intervenit in reședința familiei Ely, dupa ce au primit un apel de urgența in care era invocata declanșarea…

- iHeartRadio este unul dintre cele mai așteptate evenimente din industria muzicala. Iar artiștii abia așteapta aceasta seara in care sunt premiate cele mai difuzate piese pe radio. Anul acesta vedetele care au participat la eveniment au stralucit pe covorul roșu. Printre celebritațile care au aparut…

- Rihanna a organizat, joi, cea de a 5-a ediție Diamond Ball, iar celebritațile au profitat de ocazie pentru a aparea pe covorul roșu in cele mai spectaculoase ținute. Cipriani Wall Street din New York a fost animat de rochiile care iți iau ochii de la o singura privire. Eleganța a fost cuvantul de ordine…

- Imaginile amuzante care apar pe internet devin, deseori, virale. Și daca in ele apar și vedete, cu atat mai mult devin savuroase pentru publicul larg. Și cum nu exista zi in care o celebritate sa fie surprinsa intr-o ipostaza amuzanta, am realizat un top al fotografiilor care aduc cu sigurnața zambetul…