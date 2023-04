Tineri drogați la volan, în Brașov La data de 02 aprilie a.c., in jurul orelor 21.45, polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit pentru control, pe bulevardul Valea Cetații din municipiul Brașov, un autovehicul care era condus de un tanar, in varsta de 27 ani, din municipiul Codlea, județul Brașov. Intrucat conducatorul auto manifesta comportamentul unei persoane ce s-ar fi aflat sub influența substanțelor psihoactive, polițiștii au procedat la testarea acestuia din punct de vedere al stabilirii prezenței unor astfel de substanțe in organism, iar rezultatul a fost pozitiv la substanța canabis. In cauza s-a intocmit dosar… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Astfel, la data de 21 martie 2023, in jurul orelor 10.30, polițiștii au oprit in trafic un…

- Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Astfel, in data de 17 martie 2023, in jurul orelor 13.00, polițiștii au oprit in trafic un…

- Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov efectueaza cercetari, in cadrul unui dosar de cercetare penala, pentru savarșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Acțiunea s-a petrecut la data de 11.03.2023, cand, in cadrul unui control desfașurat…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Astfel, vineri, in jurul orei 11.00, polițiștii au oprit in trafic o femeie, in varsta de 35…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, in care un barbat ar fi fost implicat intr-un accident de circulație, fara ca el sa dețina permis de conducere. Astfel, in data de 27 februarie 2023, in jurul orelor 16.15, polițiștii au fost sesizați cu privire…

- La data de 12.02.2023, in jurul orelor 11.00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov au oprit o conducatoare auto, in varsta de 32 ani, care se afla sub influența substanțelor psihoactive. Astfel, in timp ce polițiștii efectuau controlul documentelor celei oprite, aceștia au observat o stare…

- La data de 23.01.2023, polițiștii Biroului Rutier au oprit pentru control, pe raza stațiunii Poiana Brașov, un autoturism care era condus de un barbat de 25 ani, din județul Calarași. Intrucat persoana prezenta indicii in comportament ca s-ar afla sub efectul substanțelor interzise, polițiștii au procedat…

- Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Predeal, efectueaza cercetari privind savarșirea unor infracțiuni de furt calificat, in care suspecții au fost reținuți. Astfel, la data de 04.01.2023, polițiștii din din stațiunea Predeal, in baza unor informații operative, au solicitat sprijinul colegilor de…