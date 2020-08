Tineri arestați sub acuzația de furt calificat Polițistii de investigații criminale din Sighișoara impreuna cu cei din Sibiu au efectuat in aceasta dimineața 2 percheziții domiciliare in județele Mureș și Sibiu, la locuințele a doi barbați, de 21 de ani, din comuna Tarnava și celalalt, de 24 de ani, din municipiul Sighișoara, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigații criminale din Sighișoara impreuna cu polițiști din județul Sibiu, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighișoara au efectuat 2 percheziții in 2 județe, la persoane banuite de savarșirea unei infracțiuni de furt…

- Un barbat de 62 de ani din Sighișoara a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore dupa ce și-a transportat cainele legat de mașina, transmite Mediafax. Potrivit IPJ Mureș, polițiștii din Sighișoara au fost sesizați, miercuri, despre faptul ca un caine ar fi legat de un autoturism și transportat in…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Tarnaveni au reținut pentru 24 de ore, la data de 18 iulie a.c., 2 tineri banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Cei in cauza au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Mureș. In…

- Doi tineri din Bacau au fost reținuți și doi sunt cercetați in libertate dupa ce au violat o fata de 15 ani și au filmat faptele, potrivit Mediafax. Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau, impreuna cu procurorii DIICOT Bacau, au facut patru perchezitii domiciliare si au pus in…

- In urma activitatilor investigative, politistii hunedoreni au reusit identificarea si retinerea preventiva a cinci hunedoreni (cu varste cuprinse intre 17 si 30 de ani), fata de care efectueaza cercetari cu privire la comiterea mai multor infractiuni de furt calificat (din societati comerciale).…

- Reprezentanții Institutului Național de Sanatate Publica au publicat joi, 14 mai, pe pagina web a instituției, www.insp.gov.ro, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 aferent saptamanii 4 – 10 mai. Potrivit documentului, in perioada raportata ”38% din totalul deceselor au fost inregistrate in…

- Consilierul județean PNL Eugen Bandea a anunțat joi, 14 mai, realizarea predarii de amplasament in vederea inceperii lucrarilor de execuție ale drumului județean care leaga localitațile Sighișoara și Agnita. ”Reabilitarea drumului Sighișoara – Agnita, pe o distanța de peste 37 de kilometri, va avea…

- La data de 09.05.2020, in jurul orei 00:40, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de o tanara cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns in locuința sa, situata in comuna Baița. In cel mai scurt timp, o patrula de ordine publica din cadrul Secției de Poliție Rurala Șoimuș…