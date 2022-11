Stiri pe aceeasi tema

- Romania imbatranește cu fiecare zi! Peste 5 milioane de romani invața ca exista viața și la pensie, iar acest lucru ne poate ajuta pe toți. Seniorii Romaniei sunt cei care, cu toate greutațile, au construit țara in care traim.

- Banca Mondiala a recomandat Romaniei creșterea varstei de pensionare pentru cei care, in prezent, ies la o varsta frageda, cum ar fi magistrații sau cei care provin din structurile de forța. Mulți ies in prezent la pensie inainte sa implineasca 50 de ani. Coaliția de guvernare amana sa ia o decizie…

- Petre Roman ce pensie are? E o intrebare des auzita, in ultima vreme, mai ales pe fondul a ceea ce se intampla cu pensiile in Romania. Multa lume se intreaba ce pensie incaseaza, de fapt, fostul prim ministru al Romaniei. In varsta de 76 de ani, Petre Roman se declara mulțumit de veniturile pe care…

- In momentul de fața, varsta de pensionare, in ceea ce le privește pe femeile din Romania este de 61 de ani. Vestea proasta este ca aceasta varsta va crește, in viitor. Practic, noua prevedere face parte din PNRR, iar potrivit acesteia, femeile vor ieși la pensie la varsta de 63 de ani, iar barbații…

- Pensionarii vor creșterea pensiilor cu 26%, incepand cu luna noiembrie a acestui an, dar și renunțarea la contribuțiile pentru Pilonul II de pensii. Dumitru Cojanu, presedintele Federatiei Pensionarilor din Romania (FNUPR), susține ca astfel 12 miliarde de lei sa ramana la bugetul de asigurari sociale…

- 10 octombrie, Ziua Naționala a produselor agroalimentare romanești, este marcata de cațiva ani de autoritațile din Romania, inclusiv de Ministerul Agriculturii, care a organizat weekend-ul trecut și in prima zi a acestei saptamani un adevarat festin culinar cu alimente produse in ferme din intreaga…

- "Suntem astazi aici pentru a comemora impreuna victimele Holocaustului din Romania, pentru a aduce un pios omagiu sutelor de mii de vieți omenești a caror destine au fost frante sau marcate pentru totdeauna de anii celor mai intunecate evenimente din istoria noastra.Ziua Naționala de Comemorare a Holocaustului,…