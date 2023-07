Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii participa la o tabara in județul Mureș care iși propune sa ii pregateasca in domeniul situațiilor de urgența, TABARA DE VARA A TINERILOR POMPIERI VOLUNTARI, organizata de SVSU Miercurea Nirajului In aceste zile, in tabara din comuna Vargata, copii și adolescenți cu varste intre 8 și 18 ani invața…

- DEVIERE DE CIRCULAȚIE in zona strazilor PLUTELOR, PETOFI, SUDULUI! Cu ocazia Festivalului și Taberei de vara VIBE care va avea loc in perioada 05-09.07.2023, in zona malului raului Mureș precum și in apropierea Patinoarului acoperit, la solicitarea organizatorilor, pentru evitarea oricaror evenimente…

- Cu ocazia Festivalului și Taberei de vara VIBE care va avea loc in perioada 05-09.07.2023, in zona malului raului Mureș precum și in apropierea Patinoarului acoperit din Sangeorgiu de Mures, traficul este restrictionat in zona incepand de astazi si pana pe 10 iulie. „La solicitarea organizatorilor,…

- Peste o mie de dansatori amatori din Harghita, Covasna si Mures, in prezenta unui public numeros, participa, sambata, la traditionala manifestare "Ziua celor 1.000 de fete secuience", care se desfasoara la marginea municipiului Miercurea-Ciuc. Evenimentul a inceput dimineata, in centrul municipiului…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a avut o intalnire de lucru cu reprezentanții asocierii de firme constructoare pe șantierul Autostrazii A3, lotul Chețani – Campia Turzii. In cadrul discuțiilor, au fost abordate atat noțiuni care fac referire la termenul de finalizare a lucrarilor, cat și modul…

- In deschiderea Festivalului BABEL, spectacolul Argonautas de Darko Lukic, in regia lui Mc Ranin, va fi prezentat in deschiderea Festivalului BABEL, este prima co-producție romano-coreeana din romania, Teatrul Tony Bulandra și Asociația Teatrala din Coreea de Sud ARGONAUTAS este o interpretare a expediției…

- Guvernul Romaniei a aprobat recent, in data de 20 aprilie 2023, printr-o Hotarare, procedura privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Balaușeri in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgența…