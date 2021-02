Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 13:00, o autospeciala a unui echipaj de poliție din cadrul Poliției Slanic, oprita pe partea dreapta a parții carosabile, a fost acroșata de catre o conducatoare auto in varsta de 49 de ani.Polițiștii erau in timpul serviciului și efectuau cercetarea la fața…

- In urma cu foarte puțin timp, Oana Roman și Marius Elisei au divorțat oficial. Anunțul a fost facut in exclusivitate de site-ul Spynews.ro. Vedeta nu a parut sa dea prea mare importanța evenimentului, daca e sa judecam dupa cele mai recente postari de pe rețelele de socializare. Cu toate astea, a anunțat…

- UEFA nu considera ca atitudinea lui Sebastian Colțescu a fost rasista atunci cand a folosit cuvantul „negru”, referindu-se la un oficial al echipei Istanbul Basaksehir. Decizia vine la doua luni de la meciul dintre Paris Saint-Germain si echipa turca, partida arbitrata de o delegație din Romania. Jocul…

- Delia a acordat recent un interviu, in care a vorbit și despre colegul ei, Mihai Bendeac. Vedeta nu a avut nicio reținere și a criticat stilul vestimentar al acestuia, spanand ca este „foarte trist”. „Bendeac se imbraca foarte trist. Nu e ca și cand nu ii spun asta mereu. Cel mai trist, ever. Nu e o…

- Teo Trandafir a dezvaluit recent ce decizie a luat in cazul vaccinarii anti-Covid-19. Aceasta a explicat motivul pentru care a luat aceasta hotarare și spera ca lucrurile sa decurga conform așteptarilor. Vedeta de televiziune a afirmat ca niciun membru al familiei nu s-a imbolnavit pana acum, ceea ce…

- Cristina Cioran a anunțat zilele trecute ca s-a desparțit deTraian Vaduva, dupa o relație de 10 ani. Acum, actrița a dezvaluit ca are dejao alta relație și deși nu formeaza un cuplu de mult timp, ea și Alex locuiescdeja impreuna. „Niciodata nu a fost vorba de casatorie. Poate ca acesta a fost motivul…

- De cateva luni, Gina Pistol și Smiley radiaza de fericire, dupa ce au aflat ca vor fi parinți. Insa, recent, Gina Pistol a dezvaluit ca nu e atat de ușor sa fie insarcinata și ca se confrunta cu diverse probleme.

- Chiar daca a decis sa se retraga din lumea reflectoarelor și sa se dedice vieții de familie, paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Andreea Popescu in plina zi! Vedeta a ales sa petreaca timpul cu soțul și fiul ei, dar nu a uitat nici de socrii!