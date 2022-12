Idei de cadou de Secret Santa la 50 lei

Secret Romania , o agentie de turism din Bucuresti specializata in tururi pentru straini, are in portofoliu o serie de jocuri de explorare prin marile orase ale Romaniei ce pot fi daruite de Secret Santa. Acestea sunt dezvoltate sub forma de vanatoare de comori pe diverse teme si se parcurg cu telefonul mobil, ghicitorile… [citeste mai departe]