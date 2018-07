Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de imigrari in urma acțiunilor intreprinse in cursul lunii iunie a.c., au depistat 215 cetațeni straini in situații ilegale, fiind executate misiuni de indepartare sub escorta pentru 35 de straini. De asemenea, au fost sancționați reprezentanții a 27 de societați comerciale pentru nerespectarea…

- Duminica seara, bucureștenii care au venit in Piața Constituției sa asiste la piesa Vlaicu Voda de Alexandru Davila au avut ocazia sa o vada pe Lavinia Șandru altfel. Fosta prezentatoare tv a jucat rolul Doamnei Clara. Mare desfașurare de forțe a fost weekendul trecut in Piața Constituției din București.…

- Municipiul Cluj-Napoca se afla pe primul loc in topul preferintelor tinerilor de a se muta intr-un alt oras pentru un loc de munca, releva un sondaj de opinie realizat Targul de Cariere, cel mai mare eveniment de recrutare din Romania, transmite Mediafax. Potrivit unui comunicat al Targului de Cariere…

- Uber a debutat in Romania in februarie 2015. La peste doi ani distanta introduce oficial serviciul Eats prin care iti poti comanda mancare. E bazat pe reteaua pe care compania deja a dezvoltat, foloseste anumite resurse ale infrastructurii existente, dar cu mici schimbari. Deocamdata, va fi disponibil…

- Romania se afla pe locul 68 in lume la competitivitatea in turism, iar in ultimul an acest domeniu si-a inrautatit de doua ori si jumatate soldul negativ. Asta pentru ca in timp ce Romania inregistreaza incasari din turism de 2,24 miliarde de euro, romanii cheltuie in strainatate pentru servicii de…

- In timp ce Italia gazduieste cea mai mare comunitate de romani din disapora, exista italieni care aleg sa se mute in Romania. Este si cazul Dariei Barcheri, din Padova, care traieste de patru ani la Bucuresti si considera ca aceasta este cea mai buna alegere pe care a facut-o.

- Ieri, in jurul orei 12.00, politistii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizati ca pe bulevardul Bucuresti din municipiul Baia Mare a avut loc un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane, iar conducatorul auto a parasit locul faptei. Politistii s-au deplasat de urgenta…

- Alerta cu bomba langa vila unui milionar din Bucuresti. Romania TV anunta ca politistii au intervenit in forta dupa ce s-a anuntat prezenta unui pachet suspect la 50 de metri de casa lui George Copos.Citeste si: Scandalul din sanatate ia amploare: Ministrul 'II FACE PRAF' pe cei care reclama…