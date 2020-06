Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii timișeni au evacuat din gospodariile cuprinse de viitura mai mulți locuitori din localitatea Fardea, printre care și copii. 13 gospodarii din localitatea aflata la 85 de kilometri de Timișoara sunt grav afectate de aversele torențiale și scurgerile de pe versanți, anunța Inspectoratul pentru…

- Reprezentantii celui mai important centru comercial din Timisoara le propun clientilor o serie de activitati de weekend, atat de relaxare, dar si de cumparaturi. Parcul din Iulius Town este deschis, la fel ca si mai multe magazine. Te poți incarca cu buna dispoziție și energie in parcul Iulius Gardens,…

- Numai ce Comitetul pentru Situații de Urgența Timiș a actualizat lista localitaților din Timiș pentru care nu mai este nevoie de declarație pe proprie raspundere pentru am merge la și dinspre Timișoara, ca noi schimbari vin de la nivel național. The post Oficial: se schimba regulile! Pentru ce localitați…

- In Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, condus de prefectul Liliana Oneț, care s-a intrunit joi, 21 mai, in sistem de videoconferința, s-a completat lista facuta in 15 mai, in prima zi a starii de alerta, cu cele 11 localitați ai caror locuitori nu au nevoie de declarație pe propria…

- Timisorenii nu mai trebuie sa astepte expirarea starii de urgenta si pot merge incepand de azi in parcurile si locurile de joaca din oras. Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a decis de asemenea si deschiderea florariilor. In continuare insa cetatenii trebuie sa respecte normele de siguranta…

- Timișorenii vor putea ieși in curand la plimbare in parcurile din oraș, inchise in urma cu aproape doua luni din cauza pandemiei de coronavirus. Masura Comitetului Local pentru Situații de Urgența din 24 martie va fi ridicata, astfel ca se deschid inclusiv florariile.

- Locuitori zonei Blascovici din Timisoara se declara nemultumiti de amplasarea spitalului de campanie militar in proximitatea locuintelor lor, pe terenul stadionului CFR. Pe grupul de Facebook al acestui cartier a fost initiat un sondaj, iar majoritatea respondentilor se declara nemultumiti de decizia…

- Maternitatea Odobescu din Timisoara, unde cel putin cinci asistente medicale au fost depistate pozitiv cu coronavirus, si care a fost inchisa marti seara, va fi redeschisa joi, dupa o actiune de dezinfectie, anunța news.ro.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a lua in discutie,…