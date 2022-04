Stiri pe aceeasi tema

- Distracția l-a costat scump pe un tanar de 28 de ani din Timișoara. Polițiștii locali, aflați in patrulare in noaptea de vineri spre sambata, in zona Stadionului Dan Paltinișanu, l-au depistat, in jurul orei 02.00, pe acesta, cand la volanul unui Mazda facea derapaje, intoarceri bruște pe loc, accelerari…

- Polițiștii locali monitorizeaza permanent șantierele din oraș pentru preveni incalcarea normelor privind gestionarea deșeurilor și luarea masurilor legale acolo unde situația impune acest lucru. Astfel, in ultimele zece zile au fost efectuate verificari zilnice, fiind aplicate șase sancțiuni contravenționale…

- Debarasarea de deseuri provenite din constructii a devenit un “sport” nu doar in Timisoara, ci si in comunele periurbane. Astfel, la Ghiroda, un individ care a aruncat pe un teren viran deseurile, a fost prins imediat de Politia Locala si amendat. A incercat sa se debaraseze de deseurile provenite din…

- Politistii locali care apartin de Primaria Generala a Municipiului Bucuresti au dat amenzi de 14.500 lei unor taximetristi care activeaza cu nereguli in zona Garii de Nord. Politisti locali ai Serviciului Control Transporturi Utilitati Publice si lucratori ai Politiei Transporturi Feroviare au verificat…

- Politistii locali care apartin de Primaria Generala a Capitalei au dat amenzi de 14.500 lei, joi seara, unor taximetristi care activeaza in zona Garii de Nord, informeaza Agerpres . In decurs de trei ore, doar in zona Garii de Nord, in seara zilei de joi, politisti locali ai Serviciului Control Transporturi…

- Doi barbati care manevrau o arma intr-un taxi din Timisoara, fara a ameninta pe cineva, vor fi amendati de politisti. Acestia au stabilit ca arma era neletala. „Politistii timisoreni au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca, intr-un taxi, 2 barbati manevreaza o arma. Cei…

- Polițiștii locali au aplicat in 2021, pe linie de protecția mediului, 885 de amenzi persoanelor fizice și juridice. Dintre acestea, 304 au fost aplicate unor societați comerciale care desfașoara diferite activitați, de la comerț, alimentație publica, prestari de servicii pana la construcții – șantiere.…