Timișoara a ramas fara caldura. E.ON a oprit gazul pentru Colterm, iar negocierile cu un nou furnizor au eșuat. Zeci de mii de locuințe, spitale și școli raman astfel fara caldura. “O sa fie cateva lucruri grele de anunțat. Acum cateva minute, compania Delgaz a oprit distribuția gazului pentru CET Centru și compania E.ON a sistat furnizarea gazului pentru Colterm. Noi am stat pana acum doua ore in negocieri cu un furnizor de gaz, care din pacate, a dat raspuns negativ. In Timișoara, in jur de 50.000 de gospodarii vor ramane fara caldura și, și mai rau, inseamna ca toate spitalele vor ramane fara…