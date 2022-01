Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș a fost reprezentat la Novi Sad, Serbia, la deschiderea oficiala a anului Capitalei Europene a Culturii 2022, de catre administratorul public al județului, Marian Constantin Vasile. In cadrul delegației, acesta a fost insoțit de membri ai aparatului de specialitate implicați…

- Primarul Dominic Fritz a facut doua teste Covid, care au iesit negativ, astfel ca pleaca azi la Novi Sad, la ceremonia de deschidere a Capitalei Europene a Culturii. Ieri, Fritz a participat, alaturi de Alin Nica, depistat pozitiv, la un eveniment organizat la Resita. Presedintele CJ Timis, Alin Nica,…

- Consiliul Județean Timiș iși va duce mai departe partea sa din obligațiile asumate in calendarul TM 2023, spune Alin Nica, președintele instituției. Mai mult, sumele alocate proiectelor culturale va crește semnificativ, iar surpriza anului in care Timișoara devina Capitala Europeana a Culturii, vor…