Timișoara, inundată după o ploaie torențială! Traficul a fost blocat O ploaie torentiala care a durat 45 de minute a facut joi seara (16 august) prapad in Timisoara. Apa a intrat in locuinte si a provocat pagube serioase. Zeci de strazi au fost inundate, iar traficul a fost aproape blocat. Timisoara a fost inundata dupa ce o ploaie naprasnica a paralizat orașul. Ploaia a inundat […] The post Timișoara, inundata dupa o ploaie torențiala! Traficul a fost blocat appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia torentiala care a lovit Aradul in aceasta dupa-amiaza a facut multe pagube. Comuna Frumuseni a fost afectata din nou, la putin timp dupa ce alta furtuna le-a facut probleme localnicilor. „Au fost scurgeri de pe camp, valea nu a mai preluat debitul de apa. Au fost inundate 6 gospodarii și 3 imobile.…

- La ceremonia de decernare a trofeului Cupei Mondiale a plouat torential. Ploaia a inceput imediat dupa ce Franța a invins Croația cu 4-2 pentru a deveni noua campioana mondiala. Imediat cum a inceput...

- O ploaie torentiala a provocat inundatii in mai multe zone din Oradea, astfel ca mai multe strazi au fost acoperite de ape. Ploaia abundenta a facut ca sistemul de canalizare sa nu poata prelua intreaga cantitate de apa.

- Ploaia torentiala de vineri dupa-amiaza a tranformat municipiul Alba Iulia, din nou, intr-o „mica Venetie”. Canalizarea orasului nu a mai facut fata, iar strazile au fost inundate. In unele zone, apa a trecut de jumatate de metru.

- Mai multe strazi principale și secundare din Alba Iulia au fost inundate dupa o ploaie torențiala care a blocat sistemele de canalizare, iar apa a ajuns și in gospodariile oamenilor. In comuna Pianu, un autoturism a fost luat de ape. O ploaie torentiala a inundat, vineri, la Alba Iulia, mai multe strazi…

- Circulatia in București a fost data peste cap in aceasta dimineata din cauza ploii torentiale. Mai multe strazi au fost inundate, iar soferii au stat zeci de minute in trafic, scrie Digi24.ro.Ploaia din aceasta dimineata a transformat Capitala intr-o adevarata Venetie.

- Mai multe strazi din zona Sta’iei CFR și a Cimitirului Maieri din Alba Iulia au fost inundate, astazi, in urma ploii torentiale care a blocat sistemele de canalizare. O ploaie torențiala a inundat, duminica, la Alba Iulia, mai multe strazi din Orașul de Jos, de la ieșirea spre municipiul Sebeș, dupa…

- Mai multe strazi din zona garii și a cimitirului din Alba Iulia au fost inundate, joi, in urma ploii torentiale care a blocat sistemele de canalizare. O ploaie torențiala a inundat, joi, la Alba Iulia, mai multe strazi din Orașul de Jos, de la ieșirea spre municipiul Sebeș, dupa ce sistemele de canalizare…