- Ca in fiecare an, Primaria orașului Comanești va invita, sambata, 30 decembrie 2023, la o noua ediție a Festivalului ”Datinilor și Obiceiurilor Stramoșești”. Evenimentul va avea loc in Parcul Central al orașului, cu incepere de la ora 12.00, dupa ce toate cetele de urși vor traversa intreg orașul. „Dansul…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) anunta lansarea IMM Mentor, platforma dedicata informarii & interconectarii antreprenorilor din Romania, precum si aprobarea politicii publice pentru sprijinirea IMM-urilor inovatoare. Potrivit unui comunicat al MEAT, institutia a organizat…

- BANI… Municipiile din județele Regiunii Nord-Est: Vaslui, Iași, Bacau, Suceava, Botoșani și Neamț, vor putea obține finanțare pentru modernizarea unitaților școlare. De curand, ADR Nord-Est, in calitate de Autoritate de Management, a lansat Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte „Dezvoltarea…

- Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, a atribuit, prin cumparare directa, doua contracte catre firma Consultant Proiect amp; Management SRL Conform termene.ro, firma a fost fondata in anul 2005, pe 6 octombrie, are sediul pe strada Amurgului nr. 74C, Constanta si obiectul de activitate este…

- DRAMATIC… In aceasta dimineața, „Podgoriile Hușilor”, restaurantul simbol al orașului, a fost cuprins de un incendiu cumplit. Pompierii au intervenit destul de repede, insa focul violent a parut sa nu aiba stavila, așa ca s-a intețit in toata cladirea. Valvataia s-a declanșat in jurul orelor 5:00, spun…

- DNA: Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, retinut pentru trafic de influenta (oficial) Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, a fost retinut pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta, informeaza Directia Nationala Anticoruptie (DNA). „In toamna anului 2022, suspectul Georgescu Ion…

- Istoria și spiritul de aventura se impletesc in tot ceea ce ține de tema Vestului Salbatic, in producții cinematografice și chiar și in lumea jocurilor video. Sintagma „Wild West” desemneaza zonele de frontiera americane in perioada anilor 1600 – 1900, zone unde legea era greu de implementat, iar viața…