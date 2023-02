Stiri pe aceeasi tema

- Orasul detine si titlul de „Capitala a Muzicii". „Shine!" – Straluceste!, acesta este motto-ul sirului de evenimente care incep astazi, la Veszprem, capitala judetului cu acelasi nume, situata la aproximativ 100 de kilometri de Budapesta. Acest oras si regiunea din jurul Lacului Balaton detin titlul…

- Incepand cu dominația austriaca, din 1718 și pana azi, Timișoara a fost diriguita de 79 de primari. Unul și unul, toți barbați. Cel mai progresist oraș al monarhiilor de odinioara și, de aproape opt decenii, al republicilor, orașul care a dat ora exacta a libertații romanești, orașul toleranței și a…

- Timișorenii au avut de ales intre trei locuri din zona centrala pentru a se bucura de trecerea in 2023, anul in care orașul este Capitala Europeana a Culturii. Astfel, in Piața Victoriei, dupa o incalzire asigurata de DJ Zoleevee, pe scena au urcat Bella Santiago Band, Zoli Toth și Orchestra Lira, iar…

- Timp de cinci zile, timișenii se pot bucura de un spectacol unic de lumini, video mapping și instalații artistice new media la Festival of Lights. Evenimentul face parte din Programul Cultural al Timișoarei – Capitala Europeana a Culturii și pune zona centrala a orașului intr-o lumina nemaivazuta,…

- Buna derulare a proiectului pentru o Capitala Europeana a Culturii aduce orașelor care dețin acest titlu suma de 1,5 milioane de euro, acordata de Comisia Europeana, sub forma premiului Melina Mercouri. Iata ca forul de la Bruxelles tocmai a anunțat ca propune decernarea Timișoarei, cu o valoare de…

- Primaria Municipiului Timisoara a anuntat ca reprezentantii Comisiei Europene vor propune decernarea premiului Melina Mercouri, Timisoarei. Premiul are o valoare de 1,5 milioane de euro si este acordat pentru programul Timisoara, Capitala Europeana a Culturii. Banii ar urma sa soseasca la Timisoara…

- O importanta banca de pe piața romaneasca a anunțat ca e partener principal al Capitalei Culturale Europene 2023 – Timișoara. Titlul conferit Timișoarei de catre Parlamentul European inseamna cea mai mare angrenare culturala din Romania – evenimente și inițiative pe tot parcursul anului viitor. ”Felicitam…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, ca in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu presedintele Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, aceasta si-a exprimat interesul de a participa anul viitor la Timisoara la evenimentele organizate cu ocazia detinerii titlului…