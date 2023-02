Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect interesant va fi realizat de Asociația Culturala Metropolis și ONG-ul norvegian Romers Rettigheter. Este vorba despre documentarul „Timișoara - Capitala Europeana a conviețuirii multietnice”, ce va fi regizat de timișoreanul Florin Iepan.

- Un proiect dedicat elevilor, profesorilor și reprezentanților instituțiilor publice din Iara, Baișoara și Valea Ierii este derulat de Asociația Ecologica Valea Arieșului in parteneriat cu Fundația World Vision Romania. Proiectul se deruleaza cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund Romania, program…

- REȘIȚA – La anu’ pe vremea asta, cladirea de pe strada Furnalelor nr. 13 va putea gazdui primele activitați. Scriem asta dupa ce primaria a anunțat ieri semnarea contractului cu caștigatorul procedurii de achiziție pentru lucrarile de restaurare și revitalizare a cladirii care acum abia mai sta in picioare!…

- Acest studiu, realizat la initiativa cotidianului The Guardian, a fost publicat duminica, in contextul in care Sistemul National britanic de Sanatate NHS este afectat de numeroase dificultati, dupa ani de austeritate, si in care exista liste de asteptare-record in spitale, din cauza pandemiei covid-19,…

- Ministerul de Interne austriac a anuntat opozitia tarii sale fata de eliminarea controalelor la frontierele statelor membre UE Romania, Bulgaria si Croatia, relateaza vineri ziarul Kurier, citat de DPA. Asta in ciuda recomandarii facute de Comisia Europeana in aceasta saptamana de a primi Romania, Bulgaria…

- Dacia a vandut mai multe autoturisme decat Fiat, Citroen, Opel si Seat pe piata din Europa, potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). 910.753 de autoturisme au fost inmatriculate in luna octombrie 2022 in Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile EFTA…

- Spatiul Schengen, cea mai mare zona de circulatie fara control la granite din lume, ar urma sa se extinda in scurt timp prin includerea a cel putin un stat membru nou, daca nu chiar trei. Deocamdata, din el fac parte 22 de state membre ale Uniunii Europene si patru state nemembre ale blocului comunitar.…