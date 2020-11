Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei consilieri locali PSD in Consiliul Local Timisoara au votat propunerea USR-PLUS pentru un post de viceprimar. Ruben Lațacu (USR) a fost ales viceprimar cu 23 de voturi pentru, in timp ce liberalul Cosmin Tabara a fost votat doar de colegi de partid si a strans 8 voturi. Votul pentru cel…

- Propunerea lui Dominic Fritz pentru funcția de viceprimar a trecut de votul consiliului local. Ruben Lațcau este, oficial, noul viceprimar al Timișoarei, dupa ce a fost votat de 23 de consilieri din 25 prezenți. Liberalii și-au propus și ei viceprimarul, pe Cosmin Tabara, dar n-a fost sa fie, deocamdata.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca in sedinta de plen a Consiliului Local va fi votat doar viceprimarul sustinut de USR-PLUS, nu si cel sustinut de PNL. Fritz a adaugat ca USR - PLUS nu va vota propunerea PNL decat daca exista o majoritate stabila, scrisa, si in Consiliul…

- La doar un sfert de ora inainte de declarația de presa anunțata de Dominic Fritz pe tema negocierilor de constituire a majoritații in Consiliul Local al municipiului Timișoara, șeful PNL Timiș, Alin Nica a facut, la randul sau, publica o declarație video de presa, exact pe aceiași tema. Și, surpriza,…

- Primarul Dominic Fritz nu mai asteapta finalul negocierilor cu PNL, astfel ca luni va propune alegerea unui viceprimar. Este vorba de colegul sau din USR, Ruben Latcau, sperand ca acesta va obtine votul tuturor consilierilor locali. Negocioerile intre PNL si USR PLUS pentru formarea unor majoritati…

- Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, e ferm convins ca PNL și USR PLUS au facut blat la Timișoara in așa fel incat Nicolae Robu sa piarda alegerile in favoarea lui Dominic Fritz, pentru ca ulterior sa se ințeleaga pentru funcții. De asemenea, Simonis mai crede ca partidul sau a ieșit bine la ultimele…

- Deja la Timisoara au votat mai multe persoane decat la alegerile locale din 2016. Aproipae 30% dintre timisorenii cu drept de vot au trecut pe la urne. In Timis, prezenta la vot este de peste 38% La alegerile locale din 2016, la Timisoara au votat 80.925 de persoane cu drept de vot, ceea ce atunci ...…

- Presa „tonomat” si „de terasa”, angajatii care vorbesc in timpul conferintei de presa, contracandidații, chiar si ceva posibili sef de partid, cu toti s-a razboit Nicolae Robu, vineri, cand a aratat cat de mult are el de luptat pentru ca sa duca Timisoara unde e acum. El chiar a comparat situatia sa…