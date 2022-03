Timișoara ar putea avea velodrom profesionist Viceprimarul liberal Cosmin Tabara a promis in urma cu un an ca va incepe demersurile pentru gasirea unei locații in vederea construirii unui velodrom in Timișoara. „Iubim bicicleta, mișcarea, dar facem ceva pentru ea exceptand PR-ul care da bine? Eu nu accept ca Timișoara sa fie mereu in urma altor orașe din Romania, nu accept […] Articolul Timișoara ar putea avea velodrom profesionist a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

