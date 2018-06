Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de persoane au participat vineri, in Piata Victoriei din Timisoara, la prima seara a festivalului JazzTM, trupa The Cinema Orchestra reusind sa umple piata de fani. Timisorenii au inceput sa se adune in piata de la ora 20,00, cand pe scena a urcat trupa Trompetre. Alaturi de…

- Romania a urcat pe scena din Lisabona, in cea de-a doua semi-finala a competiției Eurovision 2018. Cei din trupa The Humans au interpretat piesa „Goodbye” și au fost a doua prestație din aceasta seara.

- Charlie Ottley este producatorul, prezentatorul și activistul de mediu britanic care ne arata Romania așa cum ar trebui sa o vedem cu toții. Frumoasa, pura, fascinanta din toate punctele de vedere, dar și trista, „murdara”, plina de cladiri care stau sa se prabușeasca din cauza nepasarii,…

- Indiferent daca au concert „acasa“ sau in orice alt oraș din țara, membrii trupei Cargo au parte de un succes deosebit. Este și normal sa fie așa, caci Cargo este una din cele mai iubite formații rock din Romania, care a luat naștere in toamna anului 1985, la Timișoara. Prima componenta a trupei a fost:…

- In 22 aprilie, Ateneul Roman a fost din nou neincapator, cu ocazia celei de-a sasea editii a Hope Concert, evenimentul organizat de Hope and Homes for Children in sprijinul copiilor vulnerabili din programele desfasurate in Romania.

- Elena Gheorghe este, fara indoiala, una dintre cele mai fericite femei din Romania. Artista a facut o groaza de bani din muzica, iar pe plan personal are o familie minunata. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Cei mai buni specialisti in E Commerce si Marketing Online din SUA, Australia, Marea Britanie, Germania, Belgia, Spania si Romania vor vorbi de pe scena GPeC SUMMIT ndash; evenimentul de referinta din domeniu care se va desfasura la Bucuresti, in zilele de 29 30 31 Mai 2018.Doritorii isi pot achizitiona…