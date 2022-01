Polițiștii Garzii de Coasta au gasit duminica țigari de contrabanda in valoare de peste 35 de mii de lei la bordul unei nave fluviale ce venea din Serbia. Peste 230 de cartoane cu țigari produse in Serbia au fost ascunse in canapelele cabinelor. Nava se afla in tranzit pe Dunare, in apropiere de orașul Cernavoda, spun anchetatorii. Dupa control, ambarcațiunea a fost ancorata pentru cateva ore la țarm pentru audierea membrilor precum și a comandantului. In urma cercetarilor, cinci persoane s-au ales cu dosar penal pentru infracțiunea de contrabanda. The post Țigari de contrabanda in valoare de…