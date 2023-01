Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii romani de frontiera au descoperit aproape 400.000 de pachete cu țigari de contrabanda, in valoare de peste 1,5 milioane de euro, care erau ascunse intr-un camion condus de un cetatean bulgar, in Vama Bechet, informeaza Agerpres . Marfa era ascunsa printre produse de igiena. VEZI GALERIA …

- Un TIR s-a prezentat, sambata, in Punctul de Trecere a Frontierei Bechet (județul Dolj), pentru a intra in țara, la volan fiind un cetațean bulgar in varsta de 51 de ani. Șoferul transporta, conform documentelor prezentate, produse de igiena personala, din Bulgaria in Romania. „In urma efectuarii controlului…

- Politistii de frontiera de la Bechet au descoperit, in urma unui control amanunțit efectuat asupra unui autocamion, tigari de contrabanda in valoare de peste 1,5 milioane de euro. Autocamionul figura ca fiind incarcat cu produse de igiena personala. Insa, in acesta s-a gasit cantitatea de 384.000 de…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 11 migranti din Bangladesh, Pakistan si India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Spatiul Schengen, ascunsi intr-un camion care, conform actelor, transporta doar trei paleti in Italia."S-a prezentat, pe sensul de iesire din…

- Un șofer roman in varsta de 40 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania aproximativ 500.000 de pachete cu tigari in valoare totala de peste doua milioane de euro, prin metoda ”capac”. Țigarile au fost gasite in spatele unor cutii cu portocale pe care șoferul…

- Romanul in varsta de 40 de ani s-a prezentat, miercuri dimineața, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, la volanul unui autocamion care transporta, conform documentelor prezentate, portocale pe ruta Bulgaria-Ungaria, informeaza Poliția de Frontiera . „In baza analizei de risc, politistii de frontiera…

- Cantitatea de peste opt mii de kilograme de deseuri din sticla, din Bulgaria pentru Romania, a fost oprita la PTF Giurgiu pentru ca documentele de transfer transfrontalier nu indeplineau toate conditiile legale, potrivit Agerpres."Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul ANPC Satu Mare nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu produse second-hand constand in textile și electrocasnice uzate. Luni, 21 noiembrie a.c., in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…