Ţicu, Pârvulescu şi Boţogan – convocaţi sub tricolor In perioada de intrerupere a campionatului, saptamana viitoare, echipele naționale de seniori, tineret și juniori ale Romaniei au programate partide internaționale, jucatori legitimați la Petrolul Ploiești nelipsind de pe ”listele” selecționerilor, la diverse categorii de varsta. Astfel, capitanul Vali Țicu a prins lotul la ”tineret”, fundașul dreapta nascut in anul 2003 Parvulescu va juca contra Ciprului (la categoria ”Under 19”), in timp ce mijlocașul ”de 2004”, Alin Boțogan, va participa, cu ”Under 18”, la un puternic turneu internațional gazduit de țara noastra. Florin Bratu a anunțat lotul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

