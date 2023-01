Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, ca de maine, incepe programul de distribuire a tichetelor pentru plata facturilor la energie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos: a spus la randul lui ca, daca se va aproba Ordonanta de Urgenta, platile online vor putea fi facute pentru a achita facturile la […] The post Tichetele pentru plata facturilor la energie vor fi distribuite de la 1 februarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .