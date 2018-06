Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a evitat o periculoasa infrangere, in cursul examinarii proiectului sau de lege cu privire la Brexit, dupa respingerea unui amendament care ar fi acordat Parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Bruxellesul, relateaza AFP conform News.ro . Deputatii…

- Votul din parlamentul britanic asupra proiectului de lege guvernamental legat de Brexit ar putea trimite un mesaj negativ catre Uniunea Europeana si ar putea face negocierile mai dificile daca parlamentarii submineaza pozitia oficiala, a declarat premierul britanic Theresa May intr-o intalnire cu ministrii…

- Premierul britanic, Theresa May, va publica joi un 'plan B' pentru rezolvarea problemei frontierei irlandeze dupa iesirea Marii Britanii din UE, au informat surse guvernamentale, pe fondul tensiunilor din cadrul executivului de la Londra pentru gasirea unei solutii la aceasta chestiune, relateaza…

- Parlamentul regional scotian a respins marti un proiect de lege al guvernului britanic privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, sporind incertitudinea constitutionala despre cum se va desfasura acest proces, transmit AFP si Reuters. Parlamentul de la Edinburgh a votat, cu…

- Premierul britanic Theresa May a fost avertizata in legatura cu pregatirea unei operatiuni de compromitere a Cabinetului sau si a unor membri ai elitei politice a Regatului Unit. Atacul este orchestrat la Moscova, scrie The Sunday Times.

- Premierul britanic Theresa May a plecat luni la Copenhaga,unde se va intalni cu omologul sau danez pentru discutii privind relatiile bilaterale dupa atacul recent din Salisbury (sud-vestul Angliei) cu un agent neurotoxic de productie sovietica numit Noviciok si despre iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- Premierul britanic Theresa May va efectua o vizita oficiala in Danemarca si Suedia, luni, pentru a discuta cu omologii sai despre securitate, aparare si comert in urma retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul EUObserver.com.

- Premierul britanic, Theresa May, pleaca joi intr-un turneu in cele patru colturi ale Regatului Unit pentru a discuta cu concetatenii sai despre Brexit, cu un an inainte de iesirea tarii din Uniunea Europeana, scrie AFP. "Astazi (joi), cu un an inainte ca Regatul Unit sa paraseasca UE si sa inceapa sa-si…