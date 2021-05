Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL a decis, duminica, data Congresului partidului in 25 septembrie si a ales comisia pentru organizarea acestui Congres care va fi condusa de Theodor Stolojan. Congresul se va desfasura in data de 25 septembrie la Bucuresti, pe parcursul unei singure zile. Desfasurarea…

- UPDATE Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Consiliul Național al partidului ca intre el și premierul Florin Cițu va exista un „gentlemen’s agreement” in timpul campaniei pentru președinția PNL. Ludovic Orban și-a inceput discursul de la Consiliul Național al PNL spunand ca duminica…

- Parcarea de tip Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulesti devine gratuita incepand de marti, 1 iunie, pentru calatorii care au un abonament Metrorex valabil, inclusiv de 1 zi, si doresc sa parcheze autoturismul in interiorul acesteia. “Facilitatea vine in sprijinul conducatorilor auto care doresc…

- Un cutremur s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in Romania. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 131 km”, a transmis Institutul…

- Președintele și directorul Pfizer, Albert Bourla, a declarat ca vaccinul anti-COVID ar putea deveni anual, la fel ca serul anti-gripal. “Vaccinarea continua dupa 2021 este esențiala, deoarece Covid-19 continua sa se raspandeasca rapid in Europa și in lume: la mai mult de un an de la primele cazuri de…

- Noi proteste au loc in București fața de restricțiile impuse de autoritați. Peste o mie de oameni s-au adunat, sambata, in Piata Universitatii și in Piața Revoluției. Numarul participantilor la manifestatia din Piața Universitații este de circa o mie. Oamenii au vuvuzele si steaguri tricolore si striga…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, avertizeaza asupra faptului ca numarul persoanelor tinere internate la ATI cu forme grave de COVID-19 a crescut ingrijorator. „La Institutul Marius Nasta lucrurile s-au schimbat intr-un mod negativ, aș putea spune, in ultimele trei…