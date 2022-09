Stiri pe aceeasi tema

- Dan Anghel, cel mai titrat tanar scenarist și regizor din Romania, și-a pus amprenta pe serialul “Clanul” care aduce in prim plan atat actori din noua generație, cat și nume grele din branșa, oferind publicului telespectator de la Pro TV calitate cinematografica și scene incredibile de acțiune, nemaivazute…

- Lia Bugnar a stat fața-n fața cu Theo Rose și Anghel Damian, ieri, 24 august, la lansarea grilei de toamna de la PRO TV. Regizoarea a facut un gest total neașteptat fața de iubita fostului ei partener in timp ce aceasta dadea un interviu. Theo Rose și Anghel Damian formeaza cel mai nou cuplu din showbiz-ul…

- Anghel Damian e producator, regizor și scenarist al serialului „Clanul”, care va incepe in toamna la Pro TV. Intr-un interviu pentru Click , el a dezvaluit ca lucreaza la scenariu chiar cu Lia Bugnar, fosta lui iubita. Pe platourile de filmare se intalnește cu Theo Rose, care e actrița și noua lui iubita.…

- Codin Maticiuc a vorbit despre relația pe care o are cu Anghel Damian și despre serialul „Clanul”, regizat de acesta, care se va difuza in curand la Pro TV. Codin a recunoscut, nu doar ca ii da sfaturi lui Anghel in ceea ce privește lumea interlopa din Romania, dar l-a prezentat personal lui Nuțu Camataru,…

- Theo Rose iși va face debutul atat intr-un serial de televiziune, Clanul, unde va juca alaturi de mari actori din Romania. Mai mult, din aceasa toamna, Theo Rose va fi jurat la „Vocea Romaniei”, in preajma celor mai bune voci din țara noastra. Recent, ea a povestit emoționata ca Smiley o ajuta, indiferent…

- Noul iubit al lui Theo Rose, regizorul serialului „Clanul”, Anghel Damian, este plin de surprize. Nu doar ca este un tanar extrem de talentat, ci are și o inteligența care pe mulți i-ar lasa muți de uimire, noteaza click.ro. Anghel Damian a devenit cunoscut publicului larg dupa ce a colaborat la regizarea…

- Theo Rose are un succes impresionant, iar in prezent este implicata in mai multe proiecte. Artista a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre banii pe care ii caștiga. Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, iar dupa munca vine și rasplata. Cantareața caștiga foarte…

- Theo Rose și Anghel Damian sunt cel mai proaspat cuplu din showbizul romanesc. Cei doi s-ar fi apropiat in timpul filmarilor serialului „Clanul”, pe care Damian l-a regizat și din distribuția careia Theo face parte. Inainte ca imaginile cu ei doi sarutandu-se pe strada sa apara in presa, Anghel Damian...…