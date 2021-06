Stiri pe aceeasi tema

- The Weeknd a fost regele galei Billboard Music Awards. Cantaretul si compozitorul canadian și-a adjudecat 10 trofee: Top Artist, Top Hot 100 Artist, Top Hot 100 Song Presented by Rockstar; Top Male Artist, Top Radio Songs Artist, Top R&B Artist, Top R&B Male Artist, Top R&B Album, Top Radio Song, Top…

- Cantaretul si producatorul canadian The Weeknd a fost duminica seara marele triumfator al galei Billboard Music Awards 2021, cu zece premii, fiind recompensat cu trofeul "Top Artist", relateaza dpa. Ceremonia a fost organizata la Microsoft Theatre din Los Angeles si a fost prezentata de Nick Jonas.…

- Cantaretul si compozitorul canadian The Weeknd este marele castigator al galei Billboard Music Awards, care a avut loc duminica seara la Los Angeles. Artistul a primit zece trofee, inclusiv ”Top Artist”, si a fost urmat, ca numar de premii, de rapperul Pop Smoke, cu cinci, grupul k-pop BTS…

- Cintareata Britney Spears va depune pentru prima data marturie in fata instantei de succesiune privind statutul tutelei sale, scrie Variety. La o audiere care a avut loc marti, la Los Angeles, judecatoarea Brenda Penny a programat intrevederea pentru 23 iunie, pentru a-i permite lui Spears sa vorbeasca…

- Participantii la gala premiilor Oscar, pe 25 aprilie, nu vor fi obligati sa poarte masti de protectie in timpul transmisiunii, au anuntat luni reprezentanti ai Academiei americane de film (AMPAS), potrivit Variety, potrivit news.ro. Informatia a fost transmisa in timpul unei intalniri pe Zoom…

- Madonna a cumparat cu mai mult de 19 milioane de dolari casa lui The Weeknd din Hidden Hills (Los Angeles), potrivit dirt.com, relateaza News.ro. Cantareata in varsta de 62 de ani, care a petrecut ultimii ani intre New York, Hamptons si Lisabona, a decis sa aiba o resedinta si in California.…

- ​O derogare prin care cei nominalizati la Oscar devin angajati esentiali le va permite starurilor de la Hollywood sa participe la gala de decernare a premiilor din acest an, anunța revista Variety, citata de Agerpres. Reprezentantii Academiei de film americane (AMPAS) au anuntat marti ca nominalizatii…