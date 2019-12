The Washington Post: Oficiali SUA au prezentat evaluări false despre situaţia din Afganistan ​Oficiali americani au oferit evaluari false despre stadiul conflictului din Afganistan, ascunzând dovezi ca razboiul nu poate fi câstigat, arata documente confidentiale obtinute de cotidianul The Washington Post, citat de Mediafax.



Documentele au fost elaborate în cadrul unui proiect federal pentru analizarea deficientelor celui mai îndelungat conflict armat din istoria Statelor Unite ale Americii. Printre documentele obtinute de cotidianul The Washington Post se numara 2.000 de pagini de interviuri cu persoane implicate direct în conflict, inclusiv generali… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prelegerile vor avea loc in cadrul conferintei internationale de stiinte politice „Dezvoltare Internationala si Democratizare", editia a VII-a, care se desfasoara la Iasi, in data de 6 decembrie, proiect organizat de Departamentul de Cercetare & Departamentul de Stiinte Politice, Relatii Internationale…

- Rusia urmeaza sa desfasoare luna viitoare sistemul Avangard, unul dintre numeroasele tipuri noi de arme laudate de presedintele rus Vladimir Putin drept cele mai avansate din lume, despre care acesta a spus ca poate atinge viteza de Mach 20 - adica de 20 de ori viteza sunetului (Mach 1 echivaleaza…

- Ministrul american al energiei Rick Perry nu va preda documente referitoare la rolul sau in afacerea Ucraina, solicitate de congresmenii democrati ca parte a anchetei de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, conform informatiilor aparute in mass-media americana, transmite Reuters. Pe 10 octombrie,…

- "Am avut onoarea de a lucra cu Justin Trudeau cand eram presedinte", a transmis pe Twitter predecesorul democrat al lui Donald Trump. "Este un lider muncitor, eficient, care abordeaza marile probleme cum este schimbarea climatica", a scris Obama, adaugand ca "lumea are nevoie astazi de leadershipul…

- Generalul Mark Milley, 61 de ani, a devenit luni noul șef de stat major al armatei americane și îl va consilia de acum pe imprevizibilul președinte Donald Trump, scrie AFP."Puteți fi siguri ca voi oferi întotdeauna un sfat militar avizat, sincer și imparțial", a declarat…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a primit vineri o citatie din partea presedintilor a trei comisii din Camera Reprezentantilor, peentru ca nu le-a pus la dispozitie documente legate de Ucraina, in cadrul anchetei pentru destituirea presedintelui Donald Trump, transmite CNN.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a primit vineri o citatie din partea presedintilor a trei comisii din Camera Reprezentantilor, peentru ca nu le-a pus la dispozitie documente legate de Ucraina, in cadrul anchetei pentru destituirea presedintelui Donald Trump, transmite CNN.

- Trump, un republican care anterior a sustinut ca inchisoarea ar trebui sa ramana deschisa, a refuzat sa precizeze ce ar prefera in prezent sa se intample cu respectivul obiectiv. ''Costa o multime de bani pentru a functiona, cred ca este o nebunie'', a declarat liderul de la Casa Alba in fata…