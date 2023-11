Stiri pe aceeasi tema

- Legea salarizarii unitare a angajaților de la stat este aproape gata. Guvernul, alaturi de specialiști din cadrul Bancii Mondiale, lucreaza din greu pentru a o finaliza, astfel incat sa fie adoptata in cel mai scurt timp.

- Actiunile Foxconn scad dupa lansarea investigatiei din ChinaActiunile Foxconn, principalul furnizor al Apple, au scazut luni cu 10%, dupa ce s-a anuntat ca firma din Taiwan face obiectul unui audit fiscal si a unei investigatii privind folosirea terenurilor in China, transmite Reuters, conform Agerpres.…

- Ucraina a zadarnicit in cursul noptii o tentativa a unui grup de sabotori rusi de a traversa granita in regiunea Sumi, din nord-estul tarii, a declarat joi, comandantul Fortelor Intrunite ale Fortelor Armate ale Ucrainei, relateaza Reuters și News.ro . ”Sabotorii au incercat sa treaca frontiera de stat…

- Dovezile sugereaza ca explozia cu victime produsa intr-o piata aglomerata din orasul Kostiantinivka (Konstantinovka), in estul Ucrainei, in ziua de 6 septembrie, a fost cauzata de o racheta ratacita lansata de fortele ucrainene, scrie cotidianul The New York Times (NYT) in editia de marti, preluat de…

- Comisia Europeana a propus miercuri o serie de masuri pentru a facilita accesul transfrontalier la serviciile de securitate sociala, prin accelerarea digitalizarii in statele membre, transmite Reuters. O astfel de masura va ajuta mult romanii aflați in strainatate care apeleaza la servicii sociale sau…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, i-a oferit, sambata, fostului director executiv al Festivalului ”George Enescu”, Mihai Constantinescu, Distinctia de Excelenta si Trofeul Ministerului Culturii. ”Mihai Constantinescu, pianist si profesor, un om dedicat si pasionat de muzica, al carui nume se confunda…

- Sindicatul Europol anunta marti numirea lui Stefan-Andrei LINTA, adjunct al inspectoratului general al Politiei Romane, in functia de director executiv adjunct al Agentiei Europol. Sindicatul arata ca este regretabil ca aceasta veste importanta pentru Romania nu a primit atentia pe care o merita din…

- Oamenii de stiinta spun ca s-ar putea sa fie tot mai aproape de descoperirea existentei unei noi forte a naturii. Acestia au gasit mai multe dovezi ca unele particule subatomice, numite muoni, nu se comporta asa cum prezice teoria actuala a fizicii subatomice. Cercetatorii cred ca o forta necunoscuta…