Daca v-ați pus deja distracția in calendar pentru ultimul week-end al verii, nu puteți rata Analogue Festival, organizat pe platoul Faget de langa Mioveni, intre 25 și 27 august. Festivalul este la a doua ediție, iar Virgin Radio Romania este partener oficial! Organizatorii au pus azi in vanzare abonamentele pentru cele trei zile in formula... View Article