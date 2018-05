Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, Lituania, Letonia, Estonia și Suedia sunt țarile europene care se opun cel mai bine influenței dezinformarii Rusiei, e arata in studiul centrului European Values, potrivit El Pais. Al doilea grup de țari, pe care cercetatorii ii numesc „alarmati de amenințarea intervenției ruse“ include…

- Ca sa functioneze, reactoarele de la Cernavoda necesita combustibil, adica uraniu, si zirconiu. Din zirconiu se fabrica capsulele in care este introdus uraniul radioactiv. In `73 comunistii au infiintat Intreprinderea de Metale Rare, o structura condusa direct de Securitate. Scopul era sa descopere…

- Rusia a avertizat Marea Britanie la Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, ieri, ca se „joaca cu focul" prin acuzarea Moscovei ca ar fi reponsabila pentru atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat,…

- MAE sustine si se alatura declaratiei Inaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate privind anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat de presa transmis sambata. "La 4 ani de la anexarea ilegala de catre Federatia Rusa a Republicii Autonome…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia 'nu este problema' Rusiei, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit mai multor publicatii britanice, premierul britanic Theresa May, care va…

- Cel mai mare dezastru nuclear de pe teritoriul Rusiei a avut loc pe 29 septembrie 1957, in apropierea orașului Oziorsk. Totul a inceput cu o defecțiune a sistemului de racire intr-un rezervor care conținea lichid radioactiv, la o facilitate care producea plutoniu intr-un oraș inchis, aflat la 1.800…