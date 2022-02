The New York Times se interesează în justiție de niște emailuri trimise de Ambasada României Publicatia The New York Times a actionat in judecata Departamentul de Stat al SUA pentru a obtine e-mailuri trimise intre 2015 si 2019 de oficiali ai ambasadei Romaniei cu referire la mai multi oameni de afaceri, inclusiv Hunter Biden, fiul presedintelui Joe Biden, si fostul sau asociat Tony Bobulinski. Unul dintre obiectivele procesului intentat de publicatia americana este de a afla daca diplomatii ambasadei au facut vreo favoare in numele unor antreprenori privati (inclusiv, probabil, a fiului presedintelui) ce ar putea ridica semne de intrebare despre posibile conflicte de interese si fapte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

