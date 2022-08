S-au implinit șase luni de la inceperea invaziei ruse in Ucraina. The Guardian publica in aceasta zi o lista cu cinci previziuni la care sa ne așteptam in urmatoarele șase luni. 1. Razboiul va dura, probabil, cel puțin un an, dar este in esența blocat, iar intensitatea sa scade Au trecut șase luni de razboi, dar nici Ucraina și nici Rusia nu sunt pregatite sa inceteze lupta, in ciuda pierderilor pe care le-au suferit. Ucraina iși dorește inapoi teritoriile ocupate, iar Rusia vrea sa continue sa provoace dureri nu doar adversarului sau, ci, indirect, și vestului. Kremlinul crede ca iarna va juca…