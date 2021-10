Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a Primariei Targu Lapuș a devenit weekendul trecut campionaa mondiala la alergare montana Masters. Competiția a avut loc in perioada 3-5 septembrie, in Telfes im Stubai (Austria), fiind vorba despre ediția cu numarul 20 a Campionatelor Mondiale de alergare montana Masters. Nicoleta Sasu,…

- Patric Iluț (12 ani ) a caștigat medalia de aur la concursul World Rookie Tour, etapa de Campionat Mondial desfașurata la Budapesta in 14 august. Dupa trei runde de calificari, Patric s-a calificat primul in finala concursului, finala pe care a dominat-o, devenind astfel campion mondial de skateing…

- De o intervenție așa, mai de suflet, au avut parte azi, 10 august, pompierii maramureșeni. Aceștia au fost solicitați pentru a salva viața unui cațel cazut intr-un bazin de beton de pe strada Iazului. Pompierii baimareni s-au chinuit un pic pana au scos bietul animal, insa la final patrupedul a fost…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a instituit cod galben pe raurile bazinele hidrografice Vișeu, Iza și Lapus valabil pana in data de 6 august, ora 12.00. Dar avem și Cod portocaliu pe raurile Vișeu – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Iza – bazin superior…

- Incepand de astazi, 02 august, conținutul certificatului de inregistrare, document care atesta dreptul de rezidența al cetațenilor Uniunii Europene/Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene pe teritoriul Romaniei, are un nou format. Anunțul a fost facut de catre Inspectoratul General pentru…

- Serviciul Rutier Maramures Așteptarea polițiștilor rutieri din cadrul Serviciului Rutier Maramureș de a se muta in casa noua a luat sfarșit. Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș a anunțat astazi faptul ca incepand cu data de 19 iulie 2021, sediul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului…

- Președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP), Cristian Diaconescu, se afla in aceste zile in Maramureș pentru a lua pulsul organizației județene. Diaconescu a vorbit, in cadrul unei conferințe de presa, despre politica externa a Romaniei, despre ipocrizia omului politic și despre faptul ca Nicolae…