- Premierul thailandez Prayuth Chan-ocha a cerut populatiei sa opreasca apa la robinete si sa faca dus mai rar pentru a face fata secetei care afecteaza nordul si centrul Thailandei. Saptamana...

- Autoritatile din capitala Thailandei au avertizat locuitorii sa poarte masti de fata sau sa ramâna în case, dupa ce poluarea sufocanta s-a întors la Bangkok, una dintre cele mai importante destinatii turistice ale lumii, dupa luni de aer curat, informeaza Reuters. Departamentul…

- Incoronarea regelui thailandez Maha Vajiralongkorn s-a incheiat in mod oficial joi cu o elaborata parada de barje, organizata la Bangkok pe Chao Phraya, cel mai mare fluviu din Thailanda, informeaza DPA. Procesiunea Barjei Regale a inclus 2.200 de vaslasi care au condus 52 de barje pe fluviul Chao…

- Premierul finlandez Antti Rinne a demisionat marți din funcție dupa ce unul dintre partidele din coaliția aflata la guvernare a anunțat ca și-a pierdut increderea in liderul social-democrat in urma unei greve generale a poștașilor, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Klaus Iohannis…

- Vicepresedintele Mike Pence a efectuat sambata o vizita in Irak pentru a-i reasigura pe kurzii irakieni de sprijinul SUA dupa ce decizia retragerii trupelor americane din nordul Siriei de catre Donald Trump a atras cririci ca Washingtonul si-a tradat aliatii kurzi, potrivit Reuters.Vizita…

- Cel puțin 20 de persoane au fost gasite moarte in urma unui atac produs intr-un sat din centrul statului african Mali, unde violențele au crescut in ultimele luni, a informat vineri Guvernul, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Mai mulți barbați inarmați au lansat un atac in timpul nopții…

- Forțele de securitate irakiene au impușcat mortal joi patru protestatari in centrul Bagdadului, au informat poliția și mai multe surse de securitate, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Alte 35 de persoane au fost ranite in urma confruntarilor dintre protestatari și forțele de ordine in apropiere…

- Guvernul din Liban a aprobat luni un pachet de reforme economice de urgenta, ca reactie la protestele de amploare provocate de conditiile economice dificile, dar masurile nu au mers suficient de departe pentru a convinge demonstrantii sa paraseasca strazile, sau investitorii sa opreasca declinul…