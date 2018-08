Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, si-a exprimat miercuri temerea fata de un ”divort furtunos” cu Uniunea Europeana, in lipsa unor progrese cu trei luni inainte de incheierea prevazuta a negocierilor menite sa conduca la un acord, relateaza AFP.Un esec - care ar conduce la o rupere…

- Boris Johnson, care a demisionat din guvern pentru ca nu a impartasit abordarea premierului Theresa May privind Brexitul, le-a cerut britanicilor sa 'creada din nou' in ei insisi. 'Elitele din lumea intreaga elogiaza aceasta tara (Marea Britanie n.red) fata de toti cei care vor sa vina aici', scrie…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a avertizat luni ca Marea Britanie ar putea ajunge un fel de colonie a Uniunii Europene dupa Brexit, dupa ce guvernul de la Londra si-a anuntat preferinta pentru o relatie comerciala stransa cu blocul comunitar dupa Brexit, transmite Reuters. Johnson…

- Intalnirea intre Mark Rutte si Theresa May a avut loc pe fondul cresterii presiunilor asupra premierului britanic pentru a lua o decizie privind viitoarea relatie comerciala intre Londra si UE dupa Brexit.''Avem urgent nevoie de claritate privind fiecare aspect al viitoarei relatii intre…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a acuzat miercuri Comisia Europeana ca pune in joc siguranta cetatenilor europeni prin ''dogmatism'', dorind sa excluda Regatul Unit din proiecte-cheie de securitate si aparare, informeaza France Presse. Davis a criticat in special amenintarea…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…