Stiri pe aceeasi tema

- Redacția SpyNews.ro iți propune un alt test de atenție. Acum este timpul sa iți masori nivelul de atenție. Jocul de astazi te va face sa vezi cat de repede poți da raspunsul corect. Insa, daca nu iți dai seama, poți verifica raspunsul in partea de jos a articolului. Trebuie sa te concentrezi și sa iți…

- Redacția SpyNews.ro iți propune, de aceasta data, un test de IQ. A venit momentul pentru a-ți masura nivelul de atenție. Provocarea de astazi te va face sa vezi cat de repede poți da raspunsul corect. Totuși, daca nu iți dai seama, poți verifica raspunsul in partea de jos a articolului. Trebuie sa te…

- Redacția SpyNews.ro iți propune un nou test de atenție. Acum este momentul ideal pentru a-ți masura nivelul IQ. Aceasta provocare te va face sa vezi cat de repede poți observa diferențele din imagine. Insa, daca nu iți dai seama de detaliile care lipsesc din fotografie, poți verifica raspunsul in partea…

- Redacția SpyNews.ro iți propune și astazi un test de atenție. Acum, este momentul oportun pentru a-ți masura nivelul IQ. Totuși, daca nu iți dai seama de aceasta, poți verifica raspunsul in partea de jos a articolului. Trebuie doar sa te concentrezi și sa gasesti pisica neagra din imagine.

- In imagine este desenat și chipul unui barbat. Daca reușești sa-l descoperi in mai puțin de 3 secunde, inseamna ca ai un IQ peste medie.Daca il gasești in mai puțin de un minut, te folosești de emisfera dreapta a creierului tau la nivel mediu.Daca ai nevoie de mai mult de un minut ca sa-l gasești, emisfera…

- In stilul care l-a consacrat, Gergely Dudas, cunoscut drept Dudolf, a realizat o noua ilustratie plina de detalii. Este vorba de un desen plin de elefanti roz, rosii, albi si mov; undeva, bine pitita, printre aceste animale se ascunde o inimioara roz, pe care care va trebui s-o descoperi. Daca reusesti,…

- Testul de atenție care arata cat de inteligent ești. Doar persoanele cu IQ ridicat reușesc sa deslușeasca acest „puzzle”, potrivit analizelor realizate in mediul online. Dintre toți respondenții, 2% au identificat, in timpul limita stabilit, locul in care se afla ochelarii pierduți ai profesorului din…

- Un test optic face furori in mediul online. Poți gasi cele trei fețe ascunse in maximum 20 de secunde? Cand vine vorba de iluzii optice, internetul pare sa aiba o foame nepotolita pentru ele. Noi astfel de exerciții creative apar zilnic și pun la incercare atat mintea copiilor, cat și oamenilor mari.…