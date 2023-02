Testele antidrog din trafic dau rateuri. Analizele șoferilor ies negative / Polițiștii cer înlocuirea lor Un sofer din Bihor este fara permis de patru luni, dupa ce testul antidrog care i-a fost facut in trafic a iesit pozitiv. Rezultatul analizelor de urina a fost negativ, dar politistii asteapta si rezultatul analizelor de sange, care pot dura si un an si jumatate. Bihoreanul a ramas fara permis in seara de 3 […] The post Testele antidrog din trafic dau rateuri. Analizele șoferilor ies negative / Polițiștii cer inlocuirea lor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

