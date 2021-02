Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Elevii din școli ar putea fi testați impotriva COVID-19. Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații: „Avem in vedere teste rapide antigen in școli” Secretarul de stat, Andreea Moldovan, in Ministerul Sanatații, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa faptul ca ministerul…

Scade considerabil numarul persoanelor testate pozitiv la COVID-19 atat la spitalul din Turda cat și la nivel județean.

Campania de vaccinare impotriva virusului Covid-19 in Romania a inceput de 9 zile, iar la Campia Turzii și Turda, de astazi, 4 decembrie. Intre timp s-au vaccinat peste 13.000 de persoane in toata...

In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Cluj, au fost confirmate 153 de cazuri noi de COVID-19. Au fost efectuate 1.405 teste (944 de teste diagnostic grupe de risc și 461 de teste efectuate la...

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca de joi va incepe distribuirea primelor teste rapide antigen in Unitatile de Primiri Urgente si Camerele de Primiri Urgente ale spitalelor, acestea urmand a da rezultate in 15 minute.

- Laboratoarele francez Sanofi si britanic GSK au anuntat vineri ca vaccinul lor impotriva covid-19 urmeaza sa fie gata abia la sfarsitul lui 2021, in urma unor rezultate mai putin bune decat sperau in primele teste clinice, relateaza AFP.

In ultimele 24 de ore, 198 de cazuri noi de COVID-19 au fost descoperite la nivelul județului Cluj. Au fost efectuate 695 de teste (625 de teste diagnostic grupe de risc și 70 de teste efectuate la...

- Institutiile de invatamant secundar din regiunea pariziana vor participa incepand de luni la o campanie masiva de testare rapida prin teste antigen, in cadrul unei operatiuni-pilot pentru personalul si elevii care vor participa pe baza de voluntariat, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.