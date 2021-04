Teste Covid-19 falsificate, puse la vânzare. Percheziții la o agenție de turism din București O agenție de turism din București ar fi vandut mai multe certificate de teste Covid-19 negative falsificate. Poliția face cercetari. Marți au loc percheziții la sediul unei agenții de turism din București intr-un dosar privind zadarnicirea combaterii bolilor. Pana acum au fost identificate 11 persoane. Clienții acestei agenții ar fi beneficiat de pachete turistice pentru vacanțe in strainatate și de certificate falsificate care arata un test negativ pentru SARS-CoV2. Polițiștii au deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor și pentru fals in inscrisuri in acest caz. La sediul companiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O agenție de turism din București a organizat, din luna ianuarie și pana in prezent, plecari in strainatate, oferindu-le turiștilor, contra cost, buletine medicale falsificate, cu rezultat negativ pentru COVID, informeaza Poliția Capitalei. Ar fi vorba despre agenția de turism Oz Travel, scrie g4media.ro.…

- Polițiștii fac percheziții la sediul unei agenții de turism din București, intr-un dosar privind zadarnicirea combaterii bolilor. Firma ar fi vandut, pe langa pachete turistice, și certificate de teste COVID-19 negative falsificate.

- Administratorul unei agenții de turism din București e acuzat ca oferea contra cost teste Covid false pentru turiștii care aveau nevoie de un rezultat negativ pentru a calatori in strainatate. Polițiștii au descins la sediul firmei și au ridicat mai multe acte. Administratorul societații Oz Travel Consult…

- Polițiștii de la Poliția municipiului Buzau, Secția de poliție rurala Merei și Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, insoțiți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara la persoane banuite de amenințare, nerespectarea…

- Politistii de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov (IPJ), sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, au efectuat sase perchezitii domiciliare, in judetul Ilfov si in Bucuresti, la sediile a trei societati comerciale si domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor…

- Marți au avut loc percheziții la complexe comerciale in care se vindeau produse contrafacute. Magazinele erau amplasate pe raza municipiului București și in județul Ilfov. In total au avut loc 18 percheziții la standurile din trei complexe comerciale. Politistii din Ilfov au indisponibilizat peste 6.000…

- Politistii fac, joi dimineața, perchezitii la locuințele unor suspecți din București și Calarași cercetați pentru inselaciune, dupa ce ar fi obținut indemnizații de pandemie cu acte falsificate. Citește și: SURSE - Klaus Iohannis, pompier de serviciu: a intervenit direct in scandalul din PNL…