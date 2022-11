Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Regional de Oncologie Iași, in colaborare cu Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava, organizeaza patru zile cu testari gratuite HPV și Babeș Papanicolau la Suceava, prin proiectul ONCOPREV.DSP a informat, printr-un comunicat de presa, ca femeile cu varsta intre 25 și 64 de ani se pot…

- In cadrul campaniei „ Nu am facut destul!” organizata de Federația Asociaților Bolnavi de Cancer, in perioada 15-16 octombrie a.c., dambovițenii vor beneficia de testari și consultații gratuite. Caravana va Post-ul BRANEȘTI: Se organizeaza testari gratuite pentru depistarea bolilor oncologice apare…

- Marți, 4 octombrie, de la ora 12.00, in incinta creșei din Jebel, se vor recolta gratuit (prezentarea carții de identitate este obligatorie) analize pentru depistarea și monitorizarea diabetului zaharat, depistarea cancerului de prostata si cancerului de col uterin. Analizele care se fac in cadrul acestui…

- Social Testare gratuita pentru depistarea cancerului de col uterin, la Turnu Magurele septembrie 23, 2022 10:51 In urma incheierii unui protocol de colaborare intre Primaria municipiului Turnu Magurele și Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu (INSMC), Centrul…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara desfașoara in acest moment un proiect in cadrul caruia persoanele de peste 18 ani din județele Caraș-Severin, Mehedinți și Timiș pot beneficia de screening pentru depistarea gratuita a diabetului, cancerului de prostata și a cancerului…

- Institutul Regional de Oncologie Iași (IRO) revine la Piatra-Neamț, cu testari gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin, in cadrul proiectului “ONCOPREV – Fii responsabila de sanatatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin” Unitatea Mobila…

- Spitalul Sinaia va demara in scurt timp activitatea de screening cancer de col uterin pentru a veni in sprijinul femeilor din Sinaia, informeaza reprezentanții unitații medicale de pe Valea Prahovei. ”Centrul de screening de la Spitalul Orașenesc Sinaia – Compartiment Obstetrica-Ginecologie invita toate…

- V. S. Spitalul Sinaia va demara in scurt timp activitatea de screening cancer de col uterin pentru a veni in sprijinul femeilor din Sinaia, informeaza reprezentanții unitații medicale de pe Valea Prahovei. ”Centrul de screening de la Spitalul Orașenesc Sinaia – Compartiment Obstetrica-Ginecologie invita…