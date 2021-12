Testarea elevilor, făcută cu ce a mai rămas de data trecută Testarea pentru depistarea COVID a elevilor din Gorj s-a facut cu teste ramase de la ultimul lot adus in județ. Elevi au primit doua teste inca de saptamana trecuta. Ministerul Sanatați a trimis luni in Gorj cateva zeci de mii de teste. Astfel, au fost aduse luni peste 32.000 de teste rapide care au ajuns in unitațile de invațamant in jurul ore 17,00. Acestea au intrat in posesia elevilor care fac ore dupa-amiaza. Prin urmare, s-a reușit efectuarea testelor COVID și comunicarea rezultatelor catre cadrele didactice. Potrivit Danei Constantinescu, inspectorul școlar general din Gorj, a mai fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

