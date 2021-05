Testamentul Prințului Philip. Acesta a dat dovada de o rara generozitate. O parte din cele 30 de milioane de lire sterline lasate de cel ce i-a fost soț Reginei Elisabeta ajung unde puțini se așteptau. Ducele de Edinburgh pare ca a fost un monarh foarte generos, caci nu e un lucru obișnuit sa-și treci angajații in testament. Chiar daca cea mai importanta parte a averii sale vor ajunge la Regina Elisabeta și urmașii lor, așa cum este normal, Prințul Philip, care a trecut in neființa in luna aprilie a.c., s-a gandit sa-i rasplateasca și pe loialii sai angajați personali. Este vorba der Archie Miller…