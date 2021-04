Stiri pe aceeasi tema

- În cursul zilei de miercuri, 31 martie 2021, Senatorul Vasile Dîncu a adresat, de la tribuna Senatului României, o interpelare în care a atras atenția asupra pericolului ca România sa rateze șansa istorica de a gazdui partide din cadrul…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a declarat, marți seara, ca, potrivit solicitarii UEFA, meciurile de la Campionatul European de Fotbal, care se va juca in iunie 2021 și in București, vor avea un procent minim de spectatori in tribune de 25%, putandu-se extinde capacitatea la maxim…

- Meciurile de la EURO care se vor desfașura la București s-ar putea disputa cu spectatori. Comitetul Interministerial EURO 2020, s-a intalnit sa discute despre acest scenariu. Reprezentanți de la Ministerele Sanatații, Sportului și Internelor au decis ca in perioada urmatoare vor veni cu un scenariu…

- Autoritatile romane au acceptat de principiu propunerea Structurii Locale de Organizare (LOS) de a permite accesul spectatorilor in tribune la Bucuresti la meciurile din cadrul Campionatului European de fotbal - EURO 2020 - in proportie de 25% din capacitatea totala a Arenei Nationale, adica aproximativ…

- ​Comitetul Interministerial Euro 2020 a discutat, în sedinta de miercuri, scenariile de acces al publicului la meciurile de la Bucuresti din cadrul Campionatului European.Potrivit frf.ro, la sedinta care a avut loc la propunerea ministrului Eduard Novak au fost prezente persoane cu decizie…

- Primarul Kereskenyi Gabor a primit asigurari de la ministrul Sportului, Eduard Novak, ca Hotelul „Sport” va trece sub administrarea municipalitatii. Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, s-a intalnit astazi, 3 martie, la București cu ministrul Tineretului și Sportului, Carol-Eduard Novak.…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, marți, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu vicepremierul Kelemn Hunor și cu ministrul Tineretului și Sportului, Carol-Eduard Novak, potrivit Administrației...

- Astazi a avut loc prima intalnire dintre Razvan Burleanu, președintele FRF, și noul ministru al Tineretului și Sportului, Eduard Novak, iar principalul subiect de discuție a fost EURO 2020. Eduard Novak, noul ministru al Tineretului și Sportului, a fost introdus in mecanismul de pregatire al Campionatului…