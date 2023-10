Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca ne aflam la jumatatea saptamanii, redacția SpyNews.ro vrea sa iți propuna un nou test de atenție. Așadar, tot ceea ce ai de facut este sa iți pui puțin mintea la contribuție și sa gasești cuvantul "DOCUMENT" in imagine. Ei bine, trebuie sa știi ca aceasta este una dintre provocarile pe care…

- In aceasta dupa amiaza, redacția SpyNews.ro iți propune un test IQ iluzie optica. Tot ce trebuie sa faci este sa privești cu atenție imaginea de mai jos și sa identifici unde este ascunsa albina. Doar oamenii cu un coeficient de inteligența ridicat pot da un raspuns corect in 7 secunde.

- Astazi este final de saptamana, iar aceasta este și ocazia perfecta pentru a-ți testa limitele. Ei bine, redacția SpyNews.ro a pregatit și astazi o provocare pentru tine. Acum este timpul perfect daca vrei sa iți masori abilitațile și sa vezi cat de mult poți sa te concentrezi asupra detaliilor pentru…

- Iluziile optice sunt provocari pentru creierul tau pentru ca genereaza confuzie. Testul IQ al iluziei optice consta in capacitatea de a depași momentul de confuzie și a gasi elementele reale mascate de efectul vizual. Gasește pisica din imagine și afla daca ești vigilent! Imaginea care le-a dat batai…

- O seara caniculara de joi. Cum ar fi sa te mai racorești cu un nou test pentru genii. Totuși, daca raspunzi provocarii, trebuie sa-ți spunem ca doar cei cu adevarat inteligenti pot gasi greseala din imagine in mai putin de 5 secunde! Așadar, hai sa vedem daca rezolvi acest test pentru genii. Te provocam…

- Ești pregatit pentru o noua provocare? Playtech Știri iți prezinta in materialul de astazi un fel de puzzle complicat, pe care trebuie sa-l rezolvi in maximum 10 secunde, daca ai un nivel de inteligența ridicat. Afla in randurile de mai jos ce trebuie sa faci concret. Testul optic al zilei de luni Noțiunea…

- In aceasta dimineața, redacția SpyNews.ro va propune un nou test de inteligența! Ești un geniu daca reușești sa identifici persoana din imagine care vine din viitor, in doar 4 secunde. Testeaza-ți abilitațile și da un raspuns corect.

- Va propunem pentru astazi un test pentru creier mai deosebit. Ar trebui sa nu il ocoliți pentru ca doar așa veți avea o zi frumoasa, punandu-va creierul la treaba. Gaseste greseala din imagine in mai putin de 6 secunde! E testul de inteligenta care face furori pe internet. Testul dimineții. Gasește…