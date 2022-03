Tesla Motors a primit aprobarea pentru mega-uzina din Germania

Stiri pe aceeasi tema

- EVERGENT Investments, companie de investiții financiare care administreaza active de peste 2,55 miliarde lei, continua dezvoltarea de proiecte private equity prin investiții in sectorul real estate in Iași. Astazi, 28 februarie 2022, a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru proiectul depus de…

- Compania de asigurari Signal Iduna Asigurare Reasigurare a primit aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru achizitionarea Ergo Asigurari si Ergo Asigurari de Viata, a anuntat compania intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ​Tesla Motors va începe cel devreme la jumatatea lui martie producția de serie la noua sa fabrica de lânga Berlin, cu câteva luni mai târziu decât ar fi vrut oficialii companiei. Elon Musk ar fi sperat ca producția va porni în vara lui 2021, dar era imposibil. S-a…

- Germania, Franta si Polonia sunt „unite” in obiectivul lor de a mentine pacea in Europa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, care i-a primit marti seara la Berlin pe presedintii francez Emmanuel Macron si polonez Andrzej Duda pentru a discuta despre criza ucraineana, relateaza AFP.

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) da unda verde pastilei anti-COVID-19 a Pfizer, potrivit Mediafax. EMA a aprobat joi, in mod condiționat, utilizarea pilulei antivirale COVID-19 de la Pfizer pentru tratarea adulților cu risc de imbolnavire severa, in condițiile in care Europa se straduiește…

- Germania devine astfel una dintre primele tari din lume care face aceasta recomandare, dupa Statele Unite, Israel si Ungaria.Potrivit STIKO, a treia doza administrata ar trebuie sa fie serul de la BioNTech/Pfizer si ar trebui facuta cel mai devreme dupa trei luni de la a doua doza de vaccin."Situatia…

- Rolf Jung, 64 de ani, primarul din Selters, landul Renania-Palatinat, Germania, vrea sa elimine din orașul de 3.000 de locuitori excrementele de caine folosind o baza de date ADN. Edilul spera ca astfel sa afle cine nu curața mizeria lasata de patrupedul pe care il are in proprietate pentru a-l amenda…

- Alte 229 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 121 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total, 4 sunt asociate cu contact in afara țarii: 1 - Germania, 1 - Franța, 1 - Marea Britanie, 1 - Norvegia.